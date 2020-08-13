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اخبار رياضية > “الأهلي” يفقد خدمات نجمه أمام الفيصلي
13/08/2020   3:32 م

“الأهلي” يفقد خدمات نجمه أمام الفيصلي

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علمت مصادر أن لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، محمد آل فتيل، سيغيب عن مباراة الفريق أمام الفيصلي في الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل في المجمعة.

وبينت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن آل فتيل لن يستطيع المشاركة بعد أن أثبتت الأشعة والفحوصات التي أجراها مسبقًا وجود تمزق في العضلة الأمامية.

وأشارت إلى أن اللاعب لم يستطع المشاركة في مواجهة الاتحاد الماضية في الدوري بسبب الإصابة، مبينة أنه سيعود للتمارين الجماعية بعد مواجهة الفيصلي، على أن يتم تجهيزه لبقية مباريات الموسم.

“الأهلي” يفقد خدمات نجمه أمام الفيصلي

اخبار رياضية
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