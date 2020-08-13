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اخبار رياضية > نجم الهلال السابق: “الاتحاد” لا غنى عنه في دوري المُحترفين
13/08/2020   3:32 م

نجم الهلال السابق: “الاتحاد” لا غنى عنه في دوري المُحترفين

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وجه حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الدعيع، رسالة إلى جماهيره، بشأن الوقوف مع نادي الاتحاد، في ظل الظروف التي يعيشها حاليا، بسبب نتائج الفريق في دوري المحترفين.

وقال “الدعيع”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في هذه الظروف التي يمر بها عميد الأندية السعودية الاتحاد يتوجب على الجميع الوقوف معه وتحفيز نجومه”.

وتابع نجم الهلال السابق: “وأخص زملائي اللاعبين السابقين فمهما كان التنافس بيننا كرياضيين يبقى الاتحاد من أركان الكرة بالمملكة الذي لاغنى لنا عنه في دوري المُحترفين”.

 

وفق “أخبار 24”.

نجم الهلال السابق: “الاتحاد” لا غنى عنه في دوري المُحترفين

اخبار رياضية
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