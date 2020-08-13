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اخبار رياضية > مران الأهلي.. تدريبات لياقية مُكثفة.. ومأدبة عشاء
13/08/2020   3:33 م

مران الأهلي.. تدريبات لياقية مُكثفة.. ومأدبة عشاء

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واصل فريق الأهلي تدريباته مساء الأربعاء لمواجهة نظيره الفيصلي مساء يوم السبت المقبل.

وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين وأقام مناورة فنية بينهما على منتصف ملعب التدريبات؛ حيث كان هناك العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مُكثفة بدأت بتدريبات الإحماء ثم الجري على مسافات مختلفة من ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي عبدالإله بن معتوق مؤمنة ونائبه ياسر محروس وعضو مجلس الإدارة خالد النهاري. وفق “أخبار 24”.

وأقامت إدارة الأهلي مأدبة عشاء للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول بعد نهاية الحصة التدريبية.

مران الأهلي.. تدريبات لياقية مُكثفة.. ومأدبة عشاء

اخبار رياضية
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