قدّم برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان جملة من المميزات التمويلية للحصول على قرض عقاري مدعوم الفائدة بنسبة تصل إلى 100% لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.
وتتمثل الميزات التي يوفرها “سكني” في تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وإعفاء سداد قيمة العقار في حال الوفاة أو العجز الكلي، وسداد القسط الشهري بمرونة ليكون متزايداً أو متناقصاً.
كما يتيح خيار شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء – والتي تمتاز بتنوع تصاميمها ونماذجها ضمن 80 مشروعاً توفر أكثر من 132 ألف وحدة – إمكانية تخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% بدلاً من 10%، وكذلك تقسيطها بدلاً من سدادها دفعةً واحدة، وإمكانية تأجيل السداد لمدة سنتين.
وتتميز المشاريع، التي تُنفذ بالشراكة بين “سكني” والمطورين العقاريين، بكونها تقع ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية والمسطحات الخضراء.
وفق “أخبار 24”.