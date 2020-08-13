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أخبار المناطق > بالفيديو.. “الموارد البشرية” تتوقع انضمام هذا العدد من المواطنين لسوق العمل بالنظام المرن
13/08/2020   11:11 م

بالفيديو.. “الموارد البشرية” تتوقع انضمام هذا العدد من المواطنين لسوق العمل بالنظام المرن

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تواصلت مع القطاع الخاص والشباب خلال الفترة الماضية وعقدت 12 ورشة عمل، كان ملخصها حاجة الطرفين إلى نظام العمل المرن.

وتوقعت الوزارة انضمام ما بين 20-30 ألف سعودي لسوق العمل خلال الأشهر المقبلة وفق النظام الجديد.

يُذكر أن نظام العمل المرن يتم من خلاله التعاقد بين المنشأة والمواطن للعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة أو مستحقات نهاية الخدمة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الموارد البشرية” تتوقع انضمام هذا العدد من المواطنين لسوق العمل بالنظام المرن

أخبار المناطق
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