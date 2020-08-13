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أخبار المناطق > “شرطة الرياض”: القبض على عصابة تبيع إقامات مزورة على المخالفين
13/08/2020   11:15 م

“شرطة الرياض”: القبض على عصابة تبيع إقامات مزورة على المخالفين

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قال المتحدث الرسمي المساعد باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الشرطة ألقت القبض على أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن.

وأوضح أن المقبوض عليهم خمسة أشخاص شكّلوا عصابة للتزوير، وهم: مواطنٌ، ومقيمان سوريّان، ومقيمان باكستانيان.

وأضاف أن التشكيل العصابي كان يبيع رخص الإقامة والمهن المزورة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بهدف الكسب المادي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الشرطة ضبطت بحوزة العصابة 91 إقامة مزورة، وجرى إيقاف أفرادها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

“شرطة الرياض”: القبض على عصابة تبيع إقامات مزورة على المخالفين

أخبار المناطق
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