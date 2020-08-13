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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح آلية تجربة لقاح كورونا على المتطوعين في المملكة
13/08/2020   11:16 م

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح آلية تجربة لقاح كورونا على المتطوعين في المملكة

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد المجيد المالكي الآلية التي تتم بها تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وطريقة اختيار المتطوعين، مؤكداً أن النتائج مبشرة وستعلَن قريبا.

وقال – في لقاء مع قناة “الإخبارية” – إن اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح يخضع لحيثيات الدراسة، حيث يؤخذ في الاعتبار الأمراض التي يعانون منها، وإن المتطوعين يُقسّمون إلى مجموعتين؛ الأولى تأخذ اللقاح الحقيقي، والثانية تأخذ لقاحا وهميا.

وأضاف أن المجموعتين والفريق المعالج لا يعرفون من أخذ اللقاح الحقيقي ومن أخذ الوهمي، وذلك حتى لا يكون هناك تحيز في نشر النتائج من الجانبين، وبعد ذلك تتم متابعة النتائج وفعالية اللقاح والأجسام المضادة. وفق “أخبار 24”.

وأشار المالكي إلى أن المملكة بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 5 آلاف متطوع في كافة مناطق المملكة، بعدما أثبتت المرحلتان الأولى والثانية أمانا وفعالية، وقريبا ستعلن الوزارة النتائج.

 

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح آلية تجربة لقاح كورونا على المتطوعين في المملكة

أخبار محلية
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