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أخبار محلية > بدأها ببيتين.. تركي آل الشيخ يطالب الشعراء بإكمال قصيدة لليوم الوطني
13/08/2020   11:17 م

بدأها ببيتين.. تركي آل الشيخ يطالب الشعراء بإكمال قصيدة لليوم الوطني

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طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ متابعيه من المهتمين بالشعر، بإكمال قصيدة نشر منها بيتين لتكون أغنية لليوم الوطني الـ 90 للمملكة بشعار همة حتى القمة.

وقال آل الشيخ في أول بيتين شعر من القصيدة: “يا بلادي .. نفتخر بأمجادك.. وكلنا همه .. الين القمه”، مطالبا متابعيه بإكمال القصيدة لغنائها في اليوم الوطني في عمل مقدم من هيئة الترفيه مع فنان كبير.

وتوالت الردود على تغريدة آل الشيخ بالعديد من الأبيات الشعرية التي تتغنى بالمملكة وإنجازاتها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

بدأها ببيتين.. تركي آل الشيخ يطالب الشعراء بإكمال قصيدة لليوم الوطني

أخبار محلية
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