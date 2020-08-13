فيديو يوضح بإيجاز الفرص الاستثمارية التي توفرها لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية فيديو يوضح بإيجاز أبرز الأهداف المباشرة والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة.
وأوضحت أن اللائحة تفيد الأفراد ورواد الأعمال وكبار المستثمرين، حيث تمكّن الراغبين من التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة كالمناسبات الاجتماعية أو الفعاليات، وذلك بشكل فوري ولمدة تصل حتى 3 أشهر.
وأضافت أنها تتضمن مجموعة من الضوابط التي تقدم تسهيلات للمشاريع، ويمكن عن طريقها الدخول في شراكة مع البلديات من خلال نماذج تتضمن المشاركة في الإيرادات، الأمر الذي يساعد على تحفيز المشاريع النوعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة.
وأشارت إلى أن اللائحة تساهم في تقديم تسهيلات للمشاريع الرائدة والمتميزة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات، لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بدلاً عن 100% سابقا، إلى جانب زيادة مدد العقود إلى 50 سنة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن اللائحة استحدثت بنود تأهيل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشروعات النوعية التي تحتاج إلى إمكانات خاصة، كما حفظت حق المستثمر الذي لديه عقود قائمة بتمديد العقود إلى مدد تصل إلى 25 سنة، وخصصت ضوابط واضحة لاستثمار الأراضي التي تقع على الشواطئ والسواحل بهدف تنشيط السياحة.
نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة @momrafuras، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. pic.twitter.com/7PSFNonKKW
— ماجد الحقيل (@majedhogail) August 12, 2020