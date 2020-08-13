استعداداً للعام الدراسي الجديد.. “التعليم” ترحّل 138 مليون كتاب لإدارات التعليم بالمناطق

رحّلت وزارة التعليم 138 مليون كتاب مدرسي لجميع المراحل الدراسية لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.
وأوضحت أنها أنهت تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة نحو 134 مليون كتاب لمدارس التعليم العام، بمعدل 65 مليونا للمرحلة الابتدائية، و40 مليونا للمرحلة المتوسطة، و29 مليونا للمرحلة الثانوية.
وكشفت عن طباعتها 273 ألف كتاب لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و895 ألفا لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و49 ألف كتاب للعوق البصري “برايل”، ومليوني كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و89 ألف كتاب مدرسي للمدارس السعودية في الخارج. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الأول بلغ 612 كتاباً، تم اعتمادها وطباعتها بالكامل، وذلك انطلاقاً من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية.