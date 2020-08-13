امرأة تـدهس شقيقين بعد محاولتها تفادي إحدى المركبات.. ووفـاة أحدهما وإصابة الآخر

دهسـت سيارة كانت تقودها امرأة في محافظة شقراء شقيقين يعملان معلمين حينما حاولت أن تتفادى إحدى المركبات أمامها، كما اصطدمت بمركبة كانت متوقفة على جانب الطريق.
وكان الشقيقان يمارسان رياضة المشي يوميا قبل صلاة المغرب، وأثناء سيرهما قدمت سيارة تقودها مواطنة برفقة شقيقها، وحدث أن خرجت عليها سيارة أخرى من طريق فرعي، فحاولت تلافيها وانعطفت لجانب الطريق، لتـدهس الشقيقين وتصطدم بسيارة كانت متوقفة.
ونُقل الشقيقان للمستشفى، حيث تـوفي أحدهما على الفور فيما نجا الآخر، حيث كانت إصـابته في يده وكتفه، وباشرت إدارة مرور شقراء الحادث، وفقا لـ”سبق”، وفتحت تحقيقا في الحادث.