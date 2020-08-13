أكد أمين محافظة الطائف، المهندس محمد آل هميل، أن هناك لجاناً تعمل الآن على حصر الأضرار التي حدثت جراء هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة على مدى الأسبوعين الماضيين.
وقال إن الأمطار التي شهدتها الطائف على مدار الأسبوعين الماضيين كانت غزيرة واستمرت لعدة أيام، وزاد من حجم الأضرار التي نتجت عنها وجود سيول منقولة.
وأضاف أن الأمطار تسببت في تأثر طبقات الأسفلت وظهور الحفر وجرف بعض الأرصفة، كما تضررت بعض سيارات المواطنين، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على إعادة تأهيل ما تضرر وحصر جميع الأضرار التي وقعت.
فيديو | أمين #الطائف لـ #نشرة_النهار: حصر أضرار سيارات المواطنين جراء هطول الأمطار وإعادة تأهيل جميع المواقع المتضررة#الإخبارية pic.twitter.com/UPFuDTWrkJ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 13, 2020
وفق “أخبار 24”.