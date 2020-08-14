نظمت وزارة التعليم، أمس (الخميس)، ورشة عمل في تطوير الوثائق التشغيلية من الأدلة الإرشادية والسياسات ومؤشرات التفعيل والاحتياج التدريبي لنظام إدارة التعليم الإلكتروني.
وأقيمت الورشة بمقر الوزارة بحضور 26 متدرباً و18 عن بُعد من مشرفين تربويين وقادة مدارس ومعلمين من مختلف إدارات تعليم المناطق، حيث ركزت الورشة على الأدلة الإرشادية والحقائب التدريبية، والسياسات التشغيلية والمخاطر.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام محمد المقبل، أن هذه الورشة هدفها استقصاء آراء الزملاء والزميلات في تطوير العملية التعليمية التشريعية مما يعطي أهمية لسماع الآراء من المجتمع التربوي، مؤكداً أهمية استشعار الأدوار التي يقوم بها العاملون في الميدان التعليمي.
من جانبها، قالت المشرفة على التعليم الإلكتروني بوزارة التعليم عهود الفارس، إن الهدف من الورشة الاطلاع على تجارب بعض الدول في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والعمل على الاستفادة من التجارب السابقة والإمكانيات التي عملت عليها المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد وتحديث المعايير وضبط جودة التعليم.
وفق “أخبار 24”.