حظيت خطبة إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور سعود الشريم، التي ألقاها اليوم بتفاعل كبير في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتصدر اسمه الترند السعودي.
ونشر المغردون فيديوهات لبعض ما قاله في خطبته، التي تحدث فيها عن أهمية الجماعة ونبذ ظاهرة الشذوذ.
وجاءت أبرز المقاطع المتداولة التي قال فيها إن الشذوذ الغريزي يتخذه مشيعوه نمط حياة لهم، وتحولوا من حال الدفاع عن شذوذهم إلى حال الهجوم لفرضه واقعا ملموسا، عبر الانتقال من اللفظ الوحشي للشذوذ إلى الإغراء بلفظ المثلية، من أجل أن تخف وطأة اللفظ على مسامع الناس حتى تألفه.
وكان الشريم قد أشار إلى أن الفرد ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وأن المجتمعات الواعية هي التي تجعل من ضرورياتها حفظ منظومتها بتأليف مجموعها وضم بعضه إلى بعض، وحماية تلك المنظومة من انفراط جمعها أو نقض غزلها أو فتق خرزها، واعتبار كل انفراد خارج عن سبيل مجموعها شذوذا ونشازا.
وفق “أخبار 24”.