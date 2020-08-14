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أخبار المناطق > مطالباً الشركات الكبرى بتسهيلات.. تعرف على أول شاب سعودي يمتلك صيدلية في رفحاء
14/08/2020   10:44 م

مطالباً الشركات الكبرى بتسهيلات.. تعرف على أول شاب سعودي يمتلك صيدلية في رفحاء

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افتتح الصيدلي عبدالعزيز العنزي صيدلية في مدينة رفحاء، ليكون بذلك أول صيدلي سعودي يمتلك صيدلية خاصة هناك.

وقال، خلال لقاء مع قناة MBC، إنه اكتسب الخبرات اللازمة من خلال العمل في صيدليات القطاع الخاص، ثم الاتجاه إلى “ريادة” للحصول على قرض لفتح مشروعه.

وطالب العنزي شركات إنتاج وتوزيع الأدوية بإعطاء الشباب السعودي العامل في مجال الصيدلة بعض التسهيلات التي تمكّنه من مواصلة استثماره في هذا المجال، خاصة في ظل امتلاك الشركات الكبرى للعديد من الصيدليات بمدينة رفحاء.  وفق “أخبار 24”.

وكان قرار التوطين الجزئي لمجال الصيدلة حفّز الشباب السعودي للتوجه لافتتاح صيدلياتهم، خاصة بعد أن بدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار الشهر الماضي.

مطالباً الشركات الكبرى بتسهيلات.. تعرف على أول شاب سعودي يمتلك صيدلية في رفحاء

أخبار المناطق
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