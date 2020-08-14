متحدث الدفاع المدني: أضرار حريق الجنادرية اقتصرت على المحلات وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن أضرار حريق الجنادرية الذي اندلع ظهر اليوم (الجمعة) اقتصرت على المحلات دون إصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.
وقال إن الحريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر ومستلزماتها، وعملت فرق الدفاع المدني منذ اللحظات الأولى للحريق على منع وصوله إلى المحلات المجاورة.
وأضاف أن الحريق لم تُعرف أسبابه حتى الآن، وجارٍ التحقيق فيها، إلا أنه قد يكون بسبب زيادة في الأحمال الكهربائية أو زيادة في المواد المخزنة سريعة الاشتعال بالمحلات. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث #الدفاع_المدني لـ #الإخبارية: أضرار حريق #الجنادرية اقتصرت على المحلات دون إصابات وتم فتح تحقيق عن أسباب الحريق pic.twitter.com/RGLaxz1bal
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 14, 2020