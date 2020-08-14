نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > متحدث الدفاع المدني: أضرار حريق الجنادرية اقتصرت على المحلات وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه
14/08/2020   10:44 م

متحدث الدفاع المدني: أضرار حريق الجنادرية اقتصرت على المحلات وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه

+ = -
755

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن أضرار حريق الجنادرية الذي اندلع ظهر اليوم (الجمعة) اقتصرت على المحلات دون إصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.

وقال إن الحريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر ومستلزماتها، وعملت فرق الدفاع المدني منذ اللحظات الأولى للحريق على منع وصوله إلى المحلات المجاورة.

وأضاف أن الحريق لم تُعرف أسبابه حتى الآن، وجارٍ التحقيق فيها، إلا أنه قد يكون بسبب زيادة في الأحمال الكهربائية أو زيادة في المواد المخزنة سريعة الاشتعال بالمحلات. وفق “أخبار 24”.

متحدث الدفاع المدني: أضرار حريق الجنادرية اقتصرت على المحلات وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885106794.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.