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أخبار محلية > “الصحة”: نسبة المتعافين من كورونا في المملكة ارتفعت إلى 89%.. والمتعافون اليوم ضعف الإصابات تقريبا
14/08/2020   10:46 م

“الصحة”: نسبة المتعافين من كورونا في المملكة ارتفعت إلى 89%.. والمتعافون اليوم ضعف الإصابات تقريبا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى (295902)، فيما وصل عدد المتعافين إلى (262959) حالة، أي إن نسبة التعافي وصلت إلى 89%.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم الجمعة بلغ 1383 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي 2566 حالة، أي قرابة الضعف.

يُذكر أن “الصحة” أشارت إلى أن حالات اليوم منها 45% إناث، و55% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85% وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات (3338) حالة، بإضافة (35) حالة وفاة جديدة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: نسبة المتعافين من كورونا في المملكة ارتفعت إلى 89%.. والمتعافون اليوم ضعف الإصابات تقريبا

أخبار محلية
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