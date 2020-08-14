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أخبار المناطق > بعد 20 يوماً في خدمة الحجاج والحجر.. قائدة صحية تكشف أوجه اختلاف حج هذا العام عن الأعوام السابقة
14/08/2020   10:49 م

بعد 20 يوماً في خدمة الحجاج والحجر.. قائدة صحية تكشف أوجه اختلاف حج هذا العام عن الأعوام السابقة

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عادت القائدة الصحية، ريم باشهاب، قبل أيام قليلة إلى أسرتها بعد 20 يومًا قضتها في العمل خلال موسم الحج ثم الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا .

وقالت، خلال فيديو نشره حساب التواصل الحكومي، إن مهمتها الأساسية خلال موسم الحج المنقضي كانت العناية بالحجاج والحرص على التزامهم بالتباعد الجسدي وتغيير الكمامات وتعقيم اليدين بشكل مستمر.

وأوضحت أنه على مدى 13 عامًا، شاركت خلالها في خدمة الحجيج والعناية بهم، كان هذا الموسم مختلفًا تمامًا، سواء من حيث المهام أو مرافقة الحجيج والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أنها في المواسم السابقة انحصرت مهامها في البقاء في المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع أي طارئ. وفق “أخبار 24”.

وكان موسم الحج الأخير قد شهد خفض أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا، كما تم اعتماد خطط صحية واسعة لمنع انتشار الفيروس بين الحجيج.

بعد 20 يوماً في خدمة الحجاج والحجر.. قائدة صحية تكشف أوجه اختلاف حج هذا العام عن الأعوام السابقة

أخبار المناطق
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