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أخبار محلية > هل كتم النساء للهموم يتسبب في انفجار عرق بالرأس؟ استشاري يرد ومغردون يتندرون: النساء ما يكتمون شيء
14/08/2020   10:53 م

هل كتم النساء للهموم يتسبب في انفجار عرق بالرأس؟ استشاري يرد ومغردون يتندرون: النساء ما يكتمون شيء

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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مدى صحة المعلومة المتداولة عن أن كتم النساء للهموم يتسبب في انفجار عرق بالرأس.

وبين النمر أن هذه المعلومة غير صحيحة، ما أثار العديد من الردود الطريفة التي أكدت أن النساء لا يكتمن شيئا حتى ينفجر عرق بالرأس، في إشارة إلى أن النساء يتحدثن كثيرا عمّا يدور بداخلهن ولا يخفين شيئا ليؤثر عليهن.

ومازحت مغردات الدكتور النمر بطلب تأكيد صحة المعلومة وعدم نفيها حتى لا يغضبهن أحد ويخافوا عليهن من تعرضهن لأي ضرر، فيما رد البعض بردود علمية توضح أن الضغوط النفسية عامة -سواء للرجل أو المرأة- تعرّض الشخص لأمراض كثيرة مشابهة. وفق “أخبار 24”.

هل كتم النساء للهموم يتسبب في انفجار عرق بالرأس؟ استشاري يرد ومغردون يتندرون: النساء ما يكتمون شيء

أخبار محلية
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