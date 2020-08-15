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أخبار المناطق > شاب يقدم فكرة استثمارية للشباب السعودي في عسير
15/08/2020   8:21 ص

شاب يقدم فكرة استثمارية للشباب السعودي في عسير

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كشف شاب سعودي، يُدعى محمد الألمعي، عن نموذج لمشروع كوخ مطل على المناطق الريفية في عسير، يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا.

وأوضح، خلال لقاء مع قناة MBC، أنه يهدف إلى انتشار الفكرة في الكثير من المواقع التي تتمتع بإطلالات رائعة، مشيرًا إلى أن الشباب السعودي يمكن أن يستغل مثل هذه البقاع الساحرة، التي يمكن أن تعود عليه بالنفع.

وأشار إلى أن الكوخ يتمتع أيضًا بنمط ثقافي يشبه إلى حد كبير التقاليد والعادات الخاصة بأهل المنطقة، كما أكد أن الكوخ يقدم لزواره مأكولات شعبية مختلفة، وعلى رأسها قطع العسل. وفق “أخبار 24”.

وأبان الألمعي أنه قام بإحضار كافة محتويات الكوخ وأغراضه بنفسه، مؤكدًا أنه راعى العديد من التفاصيل التي ترمز لثقافة المنطقة.

شاب يقدم فكرة استثمارية للشباب السعودي في عسير

أخبار المناطق
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