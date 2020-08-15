تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تعرّض نفسها للخطر باللهو أسفل جملٍ ضخم وعند أقدامه.
واتهموا ولي أمر الطفلة بالإهمال واللامبالاة، خاصة أن وجود الطفلة في ذلك المكان يعرّضها لخطر داهم يهدد حياتها .
وطالب عدد من متداولي المقطع بمحاسبة ولي الأمر، مناشدين تدخل الجهات المعنية وأخذ تعهد عليه بعدم تعريض طفلته للخطر.
فيما رأى آخرون أن وجود الطفلة في ذلك المكان لا يشكل أي خطرٍ على حياتها، خاصة أن الجمل لم يتحرك، ودللوا على رأيهم بالمقارنة بين هذا الموقف والتعامل مع الحيوانات الأليفة التي تُربى في المنزل.
وفق “أخبار 24”.