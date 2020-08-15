المرض غيّر نظرته للحياة.. طبيب سعودي يتطوع لعلاج المحتاجين مجاناً

دفعت المحنة المرضية التي مر بها الطبيب أحمد الشمري إلى توجيه مجهوداته لعلاج المحتاجين بالمجان.
وتحدث الشمري، خلال لقاء مختصر نشرته قناة MBC، عن محنته المرضية، والتي بدأت باكتشاف إصابته بورم سرطاني خلال السنة الخامسة من دراسته بكلية الطب، مشيرًا إلى أن الإصابة بالمرض أشعرته بالجهد الذي يجب أن يقدمه للناس.
وأوضح أنه يرى أن عليه واجب رد الجميل لأهله في رفحاء الذين نشأ بينهم، واصفًا تخصيصه لبعض الوقت والجهد لعلاج المحتاجين بزكاة العلم التي يجب تقديمها لهم.
طبيب الرفحاويين..
أحمد الشمري طبيب متطوع يعالج المحتاجين بالمجان..
القصة غدا في #MBCinAweek مع منصور المزهم #MBC1 pic.twitter.com/vE1eu5HlHg
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 14, 2020
وفق “أخبار 24”.