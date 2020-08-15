افتتاح أول دار سينما في حفر الباطن

افتُتحت في حفر الباطن أول دار سينما، بدعم من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة.
وتتسع السينما، الواقعة في “المكان مول”، لـ 790 شخصا، كما جُهزت بـ 8 شاشات عرض ضخمة.
وكانت تبوك قد شهدت قبل أسبوعين افتتاح أول دار سينما في المنطقة.
كلنا فخر بتدشين أول سينما في #حفر_الباطن🇸🇦، سعدنا بحفاوة أهلها وتشرفنا بضيافة ممثليها وكبار شخصياتها.
اكتشفوا AMC وعيشوا سحر الافلام
الآن🍿🥤🎥🤩#AMC_سينما_وأكثر#AMC_حفر_الباطن#المرئي_والمسموع#رؤية_السعودية_2030#برنامج_جودة_الحياة#مشاريع_الترفيه_السعودية#صحتك_بالدنيا pic.twitter.com/l22WshCEJV
— AMC سينما (@AMC_Cinemas_SA) August 14, 2020
وفق “أخبار 24”.