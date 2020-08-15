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أخبار المناطق > افتتاح أول دار سينما في حفر الباطن
15/08/2020   8:23 ص

افتتاح أول دار سينما في حفر الباطن

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افتُتحت في حفر الباطن أول دار سينما، بدعم من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة.

وتتسع السينما، الواقعة في “المكان مول”، لـ 790 شخصا، كما جُهزت بـ 8 شاشات عرض ضخمة.

وكانت تبوك قد شهدت قبل أسبوعين افتتاح أول دار سينما في المنطقة.

وفق “أخبار 24”.

افتتاح أول دار سينما في حفر الباطن

أخبار المناطق
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