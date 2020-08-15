صادرت 8 أطنان من الفواكه والخضار.. حملات ميدانية بجدة لرصد مخالفات الباعة الجائلين

نفذت أمانة محافظة جدة حملات ميدانية لرصد مخالفات الباعة الجائلين، وذلك لتحسين المشهد البصري بجنوب المحافظة، وصادرت كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الجولات تمت بمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات لرصد مواقع تجمع الباعة الجائلين بأحياء العدل وطريق مكة القديم والثعالبة وبترومين.
وأضاف بأن الكميات التي تمت مصادرتها من خضار وفواكه تقدر بنحو 8 أطنان وذلك بعد رصدها من قِبل المراقبين، حيث تستخدم من قبل عمالة مخالفة، مبيناً أنه جرت إزالة 54 بسطة وعربة. وفق “أخبار 24”