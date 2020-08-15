بدأ الدفاع المدني بالرياض في التحقيق للوقوف على ملابسات حـادث الحريق الذي اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أنه جرى فتح تحقيق بالواقعة لمعرفة أسبابه، مشيراً إلى أن خسائر الحريق مادية فقط.
ولفت إلى أن السرعة في عزل موقع الحريق ساهمت في منع تفاقم الخسائر.
فيديو | متحدث #الدفاع المدني لـ #الإخبارية: السرعة في عزل موقع حريق #الجنادرية ساهم في منع تفاقم الخسائر.. والحريق في مراحله الأخيرة pic.twitter.com/uOsNmEAZND
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 14, 2020
وفق “أخبار 24”.