“الصحة العالمية” تحسم الجدل حول مدى إمكانية انتقال “كورونا” عبر الطعام

أنهت منظمة الصحة العالمية، حالة الجدل حول مدى إمكانية الإصابة بفيروس “كورونا” المُستجد من خلال تناول الطعام الذي يحمل آثار الفيروس.
وأوضحت المنظمة، أنه لا توجد أدلة على أمراض تنفسية انتقلت من خلال مواد غذائية، داعيةً الجميع إلى عدم الخوف من هذا الأمر.
وقال مدير الطوارئ بالمنظمة مايكل راين، إن الناس لديهم ما يكفي من الخوف والقلق حيال وباء “كورونا”، مضيفاً: “على الناس ألا يخشوا الطعام أو أغلفة المواد الغذائية أو معالجة الطعام أو تسليمه، لعدم وجود أدلة على أن المواد الغذائية أو سلسلة الغذاء تسهم في نقل الفيروس”. وفق “أخبار 24”.