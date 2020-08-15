بإسناد من مقـاتلات التحالف.. الجيش اليمني يستعيد مواقع حيوية في معارك شرق صنعاء والجوف

استعادت قوات الجيش اليمني أمس (الجمعة)، عدة مواقع في جبهة نهم شرق صنعاء بعد سيطرة مليشيا الحـوثي الإرهابية عليها.
ونجحت قوات الجيش اليمني، في السيطرة على سلسلة جبال الدخيل والعلق والرماة، وكذلك صفراء شنان والأغر والدشوش.
بدورها استهدفت مقـاتلات التحالف العربي، مواقع وتعزيزات المليشيات المتمردة في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة لهم. وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، قتـل عدة عناصر حـوثية بينهم قائد محور سفيان المدعو أبوحيدر الحمزي في معارك بجبهة الجوف.
بدوره أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعياً المقـاتلين بالجوف إلى مضاعفة الجهود والمزيد من العمل.