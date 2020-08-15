“إمارة الرياض” تنصح بـ6 تعليمات في حال هطول الأمطار من أجل السلامة

دعت إمارة منطقة الرياض، إلى اتباع 6 تعليمات خلال هطول الأمطار وتدفق السيول من أجل السلامة.
وتضمنت التعليمات، عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وكذلك عدم تجاوز مجاري السيول بالمركبة؛ لتجنب احتمالات زيادة تدفق المياه.
وشملت التعليمات عدم الاقتراب من تجمعات المياه، مع الحذر والانتباه من أن المياه قد تغطي جسراً منحرفاً أو طريقاً مكسراً. وفق “أخبار 24”.
وطالبت إمارة الرياض، الجميع بضرورة اتباع المسارات والطرق المُستخدمة قدر الإمكان، إلى جانب عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول؛ كونهم لا يدركون مدى الخطورة.