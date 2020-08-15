“التحالف”: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار “المفخخة” أطلقها الحوثيون من صنعاء

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت، اليوم (السبت)، من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار “مفخخة” بالداخل اليمني.
وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.
وكانت قوات التحالف قد اعترضت، أول أمس (الخميس)، طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين، بعد إطلاقها باتجاه المملكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، مبينة أن الطائرة والصاروخين كانت تستهدف بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط في منطقة عسير. وفق “أخبار 24”.