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أخبار محلية > 42 % منها قضايا أجور.. المحاكم العمالية تصدر ما يقرب من 4 آلاف حكم خلال شهر
15/08/2020   5:47 م

42 % منها قضايا أجور.. المحاكم العمالية تصدر ما يقرب من 4 آلاف حكم خلال شهر

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كشفت وزارة العدل عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية ما يقرب من 4 آلاف حكم خلال شهر ذي القعدة المنصرم.

وأوضحت الوزارة أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًا.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ 1126 حكمًا، تليها الرياض بـ 969 حكمًا، ثم الشرقية بـ 953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 335 حكمًا، ثم عسير بـ 131 حكمًا. وفق “أخبار 24”.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 93 حكمًا، تليها الجوف بـ 66 حكمًا، ثم نجران بـ 45 حكماً، ثم الباحة بـ 25 حكمًا، ثم حائل بـ 23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ 22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ 15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

42 % منها قضايا أجور.. المحاكم العمالية تصدر ما يقرب من 4 آلاف حكم خلال شهر

أخبار محلية
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