نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الإداريون يعودون إلى مدارسهم غداً في كافة مناطق المملكة
15/08/2020   10:50 م

الإداريون يعودون إلى مدارسهم غداً في كافة مناطق المملكة

+ = -
1028

يباشر الإداريون والإداريات بوزارة التعليم غداً الأحد مهامهم عقب انتهاء إجازتهم الصيفية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأنهت الوزارة جميع التدابير اللازمة لاستقبال الإداريين والإداريات بعد إتمام عملية التنظيف والتعقيم لجميع مقرات العمل والمكاتب.

وستكون عودة الإداريين وفق الإجراءات الاحترازية المبينة في الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل في ظل جائحة فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي حول آلية بداية العام الدراسي الجديد، حيث تدرس الوزارة مع الجهات المعنية الخيارات التي تحقق مصلحة وسلامة الطلاب.

الإداريون يعودون إلى مدارسهم غداً في كافة مناطق المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885106939.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.