الإداريون يعودون إلى مدارسهم غداً في كافة مناطق المملكة

يباشر الإداريون والإداريات بوزارة التعليم غداً الأحد مهامهم عقب انتهاء إجازتهم الصيفية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.
وأنهت الوزارة جميع التدابير اللازمة لاستقبال الإداريين والإداريات بعد إتمام عملية التنظيف والتعقيم لجميع مقرات العمل والمكاتب.
وستكون عودة الإداريين وفق الإجراءات الاحترازية المبينة في الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل في ظل جائحة فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي حول آلية بداية العام الدراسي الجديد، حيث تدرس الوزارة مع الجهات المعنية الخيارات التي تحقق مصلحة وسلامة الطلاب.