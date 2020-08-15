أوهما الضحايا بقدرتهما على تقليل قراءة استهلاك الكهرباء.. القبض على مقيمَين تورطا بجرائم نصب واحتيال في القصيم

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، عن إلقاء القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية لتورطهما في ارتكاب جرائم نصب واحتيال.
وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال كشفت عن قيام المقيمين بإيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة الاستهلاك، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكد السحيباني أنه تم العثور بحوزتهما على مبلغ 17 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة. وفق “أخبار 24”.