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أخبار المناطق > بالفيديو.. ضبط عمالة مخالفة تذيب الدجاج المجمد الفاسد وتبيعه على أنه مبرد بالقطيف
15/08/2020   10:52 م

بالفيديو.. ضبط عمالة مخالفة تذيب الدجاج المجمد الفاسد وتبيعه على أنه مبرد بالقطيف

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تمكّنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، اليوم (السبت)، من ضبط موقع تديره عمالة مخالفة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية في محافظة القطيف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة لحظة مداهمة الموقع المخالف، حيث تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من الدواجن منتهية الصلاحية الجاهزة للبيع.

وجرى إتلاف المضبوطات التي يتم تسويقها على أنها مبردة بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة على الفور من قبل الفرق الرقابية، كما جرى ضبط العمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضبط عمالة مخالفة تذيب الدجاج المجمد الفاسد وتبيعه على أنه مبرد بالقطيف

أخبار المناطق
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