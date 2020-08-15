بالفيديو.. ضبط عمالة مخالفة تذيب الدجاج المجمد الفاسد وتبيعه على أنه مبرد بالقطيف

تمكّنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، اليوم (السبت)، من ضبط موقع تديره عمالة مخالفة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية في محافظة القطيف.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة لحظة مداهمة الموقع المخالف، حيث تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من الدواجن منتهية الصلاحية الجاهزة للبيع.
وجرى إتلاف المضبوطات التي يتم تسويقها على أنها مبردة بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة على الفور من قبل الفرق الرقابية، كما جرى ضبط العمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
الفرق الرقابية تضبط في القطيف موقع تديره عمالة مخالفة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية وتسويقه على أنه مبرد بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة، حيث تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من الدواجن الجاهزة للبيع وإتلافها على الفور..
تم ضبط الموقع والعمالة وإحالتهم للجهات المختصة. pic.twitter.com/pPtLWpVtmI
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 15, 2020