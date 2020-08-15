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أخبار محلية > وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية لرعاية مبتوري الأطراف
15/08/2020   10:53 م

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية لرعاية مبتوري الأطراف

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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب لتأسيس جمعية لرعاية مبتوري الأطراف.

وتستهدف الجمعية مساعدة الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم في الحصول على أطراف اصطناعية وبدائل سليكونية، ومن ثم تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدامها.

وتوفر الجمعية الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية اللازمة لفاقدي الأطراف من الجنسين، فضلًا عن مجموعة البرامج الرعائية والتوظيف والخدمات المساندة لهم، وذلك في إطار المساعي لتأهيلهم للاندماج في المجتمع. وفق “أخبار 24”.

ويأتي القرار استكمالًا لدور الوزارة في رعاية ذوي الإعاقة، ودعمًا لخططها الواسعة في إنشاء الجمعيات الأهلية والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية لرعاية مبتوري الأطراف

أخبار محلية
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