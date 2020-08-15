الدفاع المدني: قريباً قوانين رادعة لمعاقبة المتهورين بقطع الأودية أثناء السيول

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن قطع الأودية يشكل خطورة كبيرة جدا على الأرواح والممتلكات.
وكشف، في مداخلة اليوم (السبت) لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، عن تشكيل لجنة مختصة لسنّ القوانين لمعاقبة قائدي المركبات المتهورين بقطع الأودية أثناء السيول.
وأوضح أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتنزهون والسياح في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة خروجهم أثناء هطولها وذهابهم للأماكن التي توجد فيها مستنقعات، مؤكداً ضرورة البقاء في مكان آمن حتى تتوقف الأمطار. وفق “أخبار 24”.
وحذّر من السباحة في مياه الأمطار، لما تشكله من خطورة كبيرة ووجود مستنقعات قد تؤدي للغرق، مبيناً أن التوعية أسهمت في انخفاض حالات التهور مقارنة بالسابق.
المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي:
قوانين سترى النور قريبا لمعاقبة المتهورين في مجرى السيول ونتمى عدم الخروج أثناء هطول المطر #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/HIvG8xCQu0
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 15, 2020