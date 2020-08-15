نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الدفاع المدني: قريباً قوانين رادعة لمعاقبة المتهورين بقطع الأودية أثناء السيول
15/08/2020   10:56 م

الدفاع المدني: قريباً قوانين رادعة لمعاقبة المتهورين بقطع الأودية أثناء السيول

+ = -
729

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن قطع الأودية يشكل خطورة كبيرة جدا على الأرواح والممتلكات.

وكشف، في مداخلة اليوم (السبت) لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، عن تشكيل لجنة مختصة لسنّ القوانين لمعاقبة قائدي المركبات المتهورين بقطع الأودية أثناء السيول.

وأوضح أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتنزهون والسياح في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة خروجهم أثناء هطولها وذهابهم للأماكن التي توجد فيها مستنقعات، مؤكداً ضرورة البقاء في مكان آمن حتى تتوقف الأمطار. وفق “أخبار 24”.

وحذّر من السباحة في مياه الأمطار، لما تشكله من خطورة كبيرة ووجود مستنقعات قد تؤدي للغرق، مبيناً أن التوعية أسهمت في انخفاض حالات التهور مقارنة بالسابق.

الدفاع المدني: قريباً قوانين رادعة لمعاقبة المتهورين بقطع الأودية أثناء السيول

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885106963.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.