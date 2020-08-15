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أخبار محلية > وزير التعليم يعلن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي
15/08/2020   10:57 م

وزير التعليم يعلن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي

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أعلن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، في كلمة اليوم السبت، آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق على استئناف الدراسة عن بعد في التعليم العام لمدة 7 أسابيع، حتى يتم تقييم الوضع، وفيما يخص الجامعات، تكون الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية.

وأوضح آل الشيخ أن حضور المعلمين والمعلمات سيكون عن بعد في الفصول الافتراضية، وأن العملية التعليمية ستكون عبر منصة “مدرستي”، والتي سيتم إطلاقها قريباً، مع استمرار بث قناة “عين”. وفق “أخبار 24”.

 وشدد الوزير على أنهم يؤمنون بدور الأسرة وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم، ولا يمكن أن ينجح التعليم عن بعد دون تعاونهم.

وزير التعليم يعلن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي

أخبار محلية
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