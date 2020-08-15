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أخبار محلية > “ناس ماخذه في نفسها مقلب”.. هكذا رد الكلباني على مغرد قال له “أحاجك أمام الله بما تغرد”
15/08/2020   11:00 م

“ناس ماخذه في نفسها مقلب”.. هكذا رد الكلباني على مغرد قال له “أحاجك أمام الله بما تغرد”

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اختتم إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني رده على أحد المغردين بقوله: “ناس ماخذه في نفسها مقلب”، بعد أن أرسل له الأخير تغريدة على حسابه.

وتضمنت رسالة المغرد عبارة “عندما نقول: والله من وراء القصد، يعني النيّة الحسنة، وأنا أحاجّك أمام الله بما تغرّد به وما المقصود منه، وأظنك فاهم”.

ورد الكلباني قائلا: “ومن أنت حتى تحاجني عند الله، لا تكون نبي مرسل وإلا ملك مقرب، خلك في تفكيرك وتحليلك وخلص نفسك من تبعات هذا التحليل والتفكير ثم تعال، تعال حاجني. ناس ماخذه في نفسها مقلب”.وفق “أخبار 24”.

“ناس ماخذه في نفسها مقلب”.. هكذا رد الكلباني على مغرد قال له “أحاجك أمام الله بما تغرد”

أخبار محلية
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