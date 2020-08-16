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أخبار محلية > بأكثر من 140 موقفاً للسيارات في العرض الواحد.. كيف استعدت سينما الشارع لاستقبال الجمهور بعسير؟
16/08/2020   8:21 ص

بأكثر من 140 موقفاً للسيارات في العرض الواحد.. كيف استعدت سينما الشارع لاستقبال الجمهور بعسير؟

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تستعد فعاليات سينما الشارع لاستقبال الجمهور، اليوم السبت، وذلك ضمن مهرجان صيف عسير 2020.

وتتسع ساحات العرض لأكثر من 140 موقفًا للسيارات، حيث سيتم تنظيمها باصطفاف المركبات الصغيرة في الصفوف الأمامية والسيارات الكبيرة والمتوسطة في الصفوف الخلفية.

وراعت ساحات سينما الشارع العديد من إجراءات الوقاية والخصوصية، حيث تم الفصل بين كل سيارة وأخرى بموقف فارغ، لتكون السعة الفعلية للعروض 70 سيارة فقط. وفق “أخبار 24”.

وكانت أمانة منطقة عسير قد أكدت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الفعالية ستقام في حي المحالة بمدينة أبها.

بأكثر من 140 موقفاً للسيارات في العرض الواحد.. كيف استعدت سينما الشارع لاستقبال الجمهور بعسير؟

أخبار محلية
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