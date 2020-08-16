متحدث التعليم الجامعي: دراسة المقررات العملية ستكون على 3 فترات

أعلن المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن الدليل الإرشادي للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة التدريب التقني والمهني اقترح توزيع جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية على 3 فترات.
وأوضح أن الفترة الأولى ستكون من 8 صباحاً-12 ظهراً، والثانية من 1ظهراً-5 مساء، والثالثة من 6 مساء-10 مساء، مشيرا إلى أن الجامعات ستحدد آلية توزيع الطلاب بين الفترات الثلاث.
وبيّن أن الهدف من التقسيم تقليص حضور الطلاب في القاعات وتسهيل عملية الفحص قبل الدخول والحفاظ على التباعد، مؤكداً أن الجامعات ستتولى اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة الإدارية وهيئة التدريس. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن تشكيل لجان عليا في كل جامعة لمتابعة الحالة الصحية وتنفيذ الدليل الإرشادي، وتطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب.
وأشار إلى أنه تم إلغاء استخدام الأقلام والأوراق، واستخدام الطرق الإلكترونية البديلة.
فيديو | المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي لـ #الإخبارية: توزيع المقررات العملية على 3 فترات تبدأ من الـ 8 صباحا وحتى 10 مساء مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة pic.twitter.com/AYPctbJbkN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2020