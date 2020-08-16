كل ما تريد معرفته عن منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد التي أطلقتها الوزارة

كشفت وزارة التعليم عن منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد، التي أعلن عنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في كلمته بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد
وأظهرت المنصة إمكانية تحميل المناهج المقررة بشكل كامل من خلال الدخول على الكتب الدراسية واختيار السنة التعليمية، ثم تحميل الكتاب المطلوب كاملًا من خلال المحتوى الرقمي للمنصة.
وتتضمن المنصة أيضًا أدوات مختلفة لتسهيل عملية التعلم، كما تستخدم “مدرستي” تقنية الواقع المعزز مزودة بمقاطع فيديو لعملية الشرح التفصيلي، إضافة إلى عرض المواد برسومات توضيحية ثلاثية الأبعاد. وفق “أخبار 24”.
وبشأن عملية التسجيل، خصصت المنصة خانات محددة لولي الأمر والطالب والمدرس، وهي نفس الحسابات التابعة لنظام “نور”.
وتساهم المنصة في تعليم الطالب بطريقة ماتعة وميسرة من خلال مجموعة خدمات تراعي التنوع.