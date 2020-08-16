بالفيديو.. مواطن يشكو من تكرار طفح المجاري بالجبيل.. و”الهيئة الملكية” تتفاعل وتوضح السبب

اشتكى مواطن يسكن في مدينة الجبيل من تكرار طفح المجاري في الشارع ما يسبب ضررا للسكان، مشيرا إلى أن المشكلة حدثت قبل 6 أشهر وتتكرر الآن ويعاني السكان منها في ظل الرائحة الكريهة.
وتفاعل مركز الاتصال الموحد للهيئة الملكية بالجبيل مع الشكوى بأن هناك شركة مرافق تواجدت في الموقع، وتبين وجود انسدادات بسبب رمي مخلفات في شبكات التصريف، وأنه تمت المعالجة وتنظيف الموقع وتطهيره بالمواد الكيميائية، وأرفقت فيديو بذلك.
هاهي المشكله تتجدد اليوم وتخرج الرائحه الكريهه في الشارع ومياه الصرف الصحي تعود داخل المنزل في دورات المياة ولا حياة لمن تنادي تواصلت مع جميع الارقام وكل واحد يقول ماهو من اختصاصنا اذا هذه الفوضي من اختصاص من ؟ pic.twitter.com/NdUXFfesbH
— juri.shm (@juri_shm) August 14, 2020
نشكر اهتمامك، شركة مرافق في الموقع وتبين أن هناك انسدادات بسبب رمي مخلفات في شبكات تصريف الصرف الصحي من بعض المنازل مما أدى إلى انسدادها وقد تمت المعالجة وتنظيف الموقع وتطهيره بالمواد الكيميائية. pic.twitter.com/nvPgCJRFTX
— مركز الاتصال الموحد بالجبيل (@RCJ_OM) August 14, 2020
وفق “أخبار 24”.