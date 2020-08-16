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أخبار المناطق > بالفيديو.. مواطن يشكو من تكرار طفح المجاري بالجبيل.. و”الهيئة الملكية” تتفاعل وتوضح السبب
16/08/2020   8:24 ص

بالفيديو.. مواطن يشكو من تكرار طفح المجاري بالجبيل.. و”الهيئة الملكية” تتفاعل وتوضح السبب

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اشتكى مواطن يسكن في مدينة الجبيل من تكرار طفح المجاري في الشارع ما يسبب ضررا للسكان، مشيرا إلى أن المشكلة حدثت قبل 6 أشهر وتتكرر الآن ويعاني السكان منها في ظل الرائحة الكريهة.

وتفاعل مركز الاتصال الموحد للهيئة الملكية بالجبيل مع الشكوى بأن هناك شركة مرافق تواجدت في الموقع، وتبين وجود انسدادات بسبب رمي مخلفات في شبكات التصريف، وأنه تمت المعالجة وتنظيف الموقع وتطهيره بالمواد الكيميائية، وأرفقت فيديو بذلك.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يشكو من تكرار طفح المجاري بالجبيل.. و”الهيئة الملكية” تتفاعل وتوضح السبب

أخبار المناطق
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