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أخبار محلية > “المياه الوطنية”: تأثر ضخ المياه والتوزيع في بعض أحياء المدينة المنورة لمدة 48 ساعة
16/08/2020   8:24 ص

“المياه الوطنية”: تأثر ضخ المياه والتوزيع في بعض أحياء المدينة المنورة لمدة 48 ساعة

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أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن تأثر عمليات ضخ المياه والتوزيع لمدة 48 ساعة في بعض أحياء المدينة المنورة، وذلك بدءا من اليوم الأحد.

وأوضحت أنه سيتم ربط خط رئيسي للمياه المحلاة على الدائري الشرقي بمشروع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومقابل مدارس الفصحى الأهلية، بهدف تحسين أعمال التشغيل والصيانة والضغوط بالشبكة وزيادة كمية المياه.

وأضافت أن الأحياء التي ستتأثر بذلك هي: محطة المطار، مخططات المطار، الحرس الوطني، مخططات البدراني، مطار المدينة المنورة القديم والجديد، مخططات طريق الملك عبدالعزيز، مخططات طريق المطار جوار البنك الأهلي ومؤسسة النقد العربي وحي السحمان. وفق “أخبار 24”.

كما ستتأثر أحياء: خلف الأسماك البحرية، مخططات الهدا، مخططات الخالدية، شيب المطار، مخططات خلف محطة بيدان، حي الحرس، المنارات، مخططات العنزي.

“المياه الوطنية”: تأثر ضخ المياه والتوزيع في بعض أحياء المدينة المنورة لمدة 48 ساعة

أخبار محلية
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