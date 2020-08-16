إعلان آلية الدراسة بمعهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في أول 7 أسابيع بمعهدي الحرم المكي والمسجد النبوي، وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.
وجاء توجيه السديس بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع.
ويحرص السديس من وراء هذا القرار على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة إلى جميع قطاعات الدولة، والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس “كورونا” المُستجد. وفق “أخبار 24”.