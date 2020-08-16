بالفيديو.. مُختص تربوي: أولياء الأمور أمام تحدٍ كبير في الدراسة “عن بُعد”.. وهذه نصيحتي للطلاب

قدم نائب مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم سابقاً سالم الغامدي، نصائح لأولياء الأمور والطلاب من أجل الاستفادة من قرار الدراسة عن بُعد في الأسابيع الأولى.
وقال الغامدي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن أولياء الأمور أمام تحدٍ كبير خلال الفترة المقبلة؛ خاصةً مع عودة عدد كبير منهم إلى العمل بالتزامن مع تطبيق الدراسة “عن بُعد”.
ولفت إلى أن أسر الطلاب سيكون عليها تهيئة الظروف المناسبة للدراسة عن بُعد أمام أبنائهم، مشيراً إلى أن أحد خيارات مساعدة الأسر للتفرغ لمتابعة أبنائهم هو تطبيق الدوام الجزئي في القطاعات الوظيفية المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يجب على الطلاب الاستفادة من الظروف الحالية لزيادة فرص التعلم الذاتي، مبيناً أن القرار الحالي اتجه لمبدأ السلامة للمجتمع والطلاب والطالبات، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التعليم عن بُعد ليس الخيار الأفضل لكنه الحل المُتاح حالياً.
فيديو | نائب مدير الإشراف التربوي بـ #وزارة_التعليم سابقا لـ #الإخبارية: بعد استئناف #الدراسة عن بعد نحن أمام تحد كبير.. ويجب على الأسر متابعة الأبناء للوصول إلى أفضل جودة تعليمية pic.twitter.com/6O6ZObIgxT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2020