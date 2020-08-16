تقرير طبي يوضح سبب تفاوت حدة أعراض “كورونا” من شخص لآخر

كشف تقرير طبي حديث عن سبب تفاوت حدة الأعراض الخاصة بفيروس “كورونا” المُستجد، مشيراً إلى أن نحو 80% من المُصابين لا تظهر عليهم أعراض.
وأوضح التقرير الذي نشرته “المجلة الطبية البريطانية”، أن فيروس “كورونا” يحتاج إلى تثبيت جسيم موجود على الغلاف الخارجي للفيروس على “مستقبل” وهو بروتين مُطابق يسمى “ACE2” من أجل دخول الخلايا المستهدفة.
ونوه إلى أن تلك المستقبلات وجدت في خلايا الرئتين والكليتين والقلب والأمعاء، مبيناً أن جهاز المناعة في الجسم هو الذي يحدد مدى إمكانية دخول الفيروس إلى الخلايا وتكاثره. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك مسارين لدخول الخلايا هما اختراق النظام الفطري الذي يشمل حواجز مادية مثل الجلد والأغشية المخاطية في الحلق والأنف، وأمام الثاني فهو الاستجابة المناعية التكيفية المُكتسبة الذي يستغرق وقتاً أطول للبدء بالدفاع.
ولفت إلى أنه إذا تمكن الفيروس من الوصول إلى الرئتيـن يلتصق بمستقبلات “ACE2” ويستمر في التكاثر.