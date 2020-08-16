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أخبار محلية > “الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال يوليو الماضي بـ5.1% بعد رفع ضريبة القيمة المضافة
16/08/2020   5:35 م

“الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال يوليو الماضي بـ5.1% بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال شهر يوليو 2020، بنسبة 5.1% على أساس سنوي، وذلك بعد رفع القيمة المضافة إلى 15% بداية من الشهر ذاته.

وأوضحت الهيئة أن التغيير الشهري في مؤشر أسعار الجملة لشهر يوليو 2020 بلغ 7.9% مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.

وبينت أن نسبة التغيير السنوية حسب الأبواب الرئيسية والأهمية النسبية تضمنت، نسبة تغيير 11.9% للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، و5.2% للخامات والمعادن، و17% لمنتجات الزراعة وصيد الأسماك، و12.8 للمنتجات المعدنية والآلات والمعدات. وفق “أخبار 24”.

“الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال يوليو الماضي بـ5.1% بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

أخبار محلية
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