“الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال يوليو الماضي بـ5.1% بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال شهر يوليو 2020، بنسبة 5.1% على أساس سنوي، وذلك بعد رفع القيمة المضافة إلى 15% بداية من الشهر ذاته.
وأوضحت الهيئة أن التغيير الشهري في مؤشر أسعار الجملة لشهر يوليو 2020 بلغ 7.9% مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.
وبينت أن نسبة التغيير السنوية حسب الأبواب الرئيسية والأهمية النسبية تضمنت، نسبة تغيير 11.9% للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، و5.2% للخامات والمعادن، و17% لمنتجات الزراعة وصيد الأسماك، و12.8 للمنتجات المعدنية والآلات والمعدات. وفق “أخبار 24”.