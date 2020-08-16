أظهر مقطع فيديو متداول، سرقة سيارة تركها صاحبها على وضع التشغيل، أول أمس (الجمعة)، أمام أحد المحلات في محافظة جدة.
وبدا في الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة عصر الجمعة، صاحب السيارة يترجل منها بعد أن أوقفها أمام أحد المحلات، قبل أن تتوقف مركبة أخرى بجانب سيارته أثناء انشغاله مع البائع، وينزل منها أحد الأشخاص ويقوم بفتح باب السيارة وقيادتها فارًا بها من الموقع.
وفي حين لم ينتبه مالك السيارة لعملية السرقة التي حدثت بالقرب منه، إلا أنه بعدما انتهى من النقاش مع البائع والتفت خلفه وجد سيارته قد سُرقت.
وفق “أخبار 24”.