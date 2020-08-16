تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادرا يوثق لزيارة الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز لإسبانيا، ومراكش، بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1957.
ويظهر الفيديو لحظة هبوط الطائرة التي تقل الملك بالمطار واستقباله على سلم الطائرة من قبل الزعيم الإسباني فرانثيسكو فرانكو، وعدد من رجال الدولة.
وعقب الاستقبال اصطحب فرانكو الملك سعود في سيارة مكشوفة، ليتجول بها في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، حيث اصطفت أعداد كبيرة من الإسبان على جوانب الطرق لتحية الملك سعود.
وتضمن الفيديو جانباً من زيارة الملك سعود إلى مراكش التي انتقل إليها بعد اختتام زيارته لإسبانيا، حيث استقبله سلطان مراكش، والمواطنون استقبالاً حاشداً بشوارع المدينة.
وفق “أخبار 24”.