متحدثة “التعليم”: هذا هو سبب تخصيص الثالثة عصراً للمرحلة الابتدائية

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن قرار الدراسة عن بعد يأتي لحماية الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، لافتة إلى أنه تم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتحدثت الشهري خلال مؤتمر صحفي اليوم عن آلية العودة للدراسة، وأشارت إلى أنه تم تخصيص توقيت مختلف للمرحلة الابتدائية عن المراحل المتقدمة وهو الثالثة عصراً بهدف تمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة أولادهم ومساعدتهم.
وأوضحت أن اختلاف مواعيد المراحل التعليمية سيساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر من حيث توفير الأجهزة، وتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت.
وبينت أن منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني ستوفر أدوات خاصة لجميع المدارس كما أنه يمكن للمدارس الأهلية والعامة الدخول عليها وتوفير أدواتها الخاصة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن المنصة سيكون بها تقييم مستمرة أو قد يتم عمل اختبارات داخل المدرسة مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية، فضلا عن وجود بنك أسئلة يحتوي على 100 ألف سؤال، وكذلك توفير قنوات عين.
وحول الأسر غير القادرة على توفير الأجهزة لأبنائها، ومسجلة بالضمان الاجتماعي سيتم التنسيق لتوفير أجهزة لهم.