الصحة: انتهاء الجائحة مرتبط بإعلان المنظمات العالمية وقد نكون في مرحلة استقرار الانخفاض في الحالات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الأحد، أن المملكة حالياً قد تشهد مزيداً من الاستقرار في انخفاض عدد الحالات، وهو ما يستلزم التزاماً بالإجراءات الاحترازية.
وتابع العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن المملكة مرت سابقًا بمرحلة استقرار، ثم هبوط لمنحى الحالات، لكن إذا حدث ارتخاء، فقد تعاود الحالات الصعود مرة أخرى.
وأضاف أن المملكة الآن في مرحلة تسطيح المنحى، ويصاحبه تسجيل في انخفاض عدد الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن انتهاء الجائحة مرتبط بالمنظمات العالمية، والذي يحكمه عدة محددات منها وجود علاج ولقاح ناجع، وانحسار الحالات على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التراخي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.